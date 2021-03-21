السفير الروسي لدى أمريكا يؤكد ضرورة مراجعة العلاقات بين موسكو وواشنطن

موسكو-سانا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف اليوم ضرورة مراجعة أحوال العلاقات الروسية الأمريكية القائمة مشيراً إلى أنه يخطط لإجراء لقاءات مع هيئات مختلفة لدى وصوله إلى موسكو.

ونقلت سبوتنيك عن أنطونوف قوله في تصريح “هناك الكثير من العمل يجب مراجعة حال العلاقات الروسية الأمريكية التي وصلنا إليها… الطرف الروسي شدد مراراً على أننا مهتمون بتطوير هذه العلاقات”.

وكان أنطونوف غادر واشنطن أمس متوجهاً إلى موسكو للتشاور على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكى جو بايدن ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء الماضي استدعاء السفير أنطونوف إلى موسكو للتشاور وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن وذلك بعد تصريحات بايدن العدائية.

وكان بايدن اتهم بوتين في مقابلة تلفزيونية بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لمصلحة دونالد ترامب وأجاب بـ”نعم” عن سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن بوتين “قاتل”.