كويكب كبير يمر على مسافة أكثر من مليوني كيلومتر من الأرض

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اليوم ان واحدا من أكبر الكويكبات يقترب من الأرض وسيمر على مسافة أكثر من مليوني كيلومتر من دون أي خطر لحدوث اصطدام.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناسا قولها إن “الكويكب الذي سمي في عام 2001 /اف او32/ ويبلغ قطره أقل من كيلومتر سيكون أسرع من معظم الكويكبات التي تمر بالقرب من الأرض مشيرة إلى أن “أيا من الكويكبات الكبيرة لن يرتطم بالأرض في القرن الحالي ولكن كلما جمعنا مزيداً من المعلومات عن هذه الأجرام أمكن الاستعداد لإبعادها في حال هدد أحدها الأرض”.

ومن المتوقع أن يمر الجسم الصخري بالقرب من كوكب الأرض اليوم وسيكون على بعد مليونين و16 ألفا و158 كيلومترا وهي مسافة أكبر بخمس مرات من تلك التي تفصل بين الأرض والقمر.

ويصنف هذا الجسم الصخري على أنه خطير إلى حد ما مثل جميع الكويكبات التي يقع مدارها على بعد يقل عن 5ر19 مرة من المسافة بين الأرض والقمر ويزيد قطرها على 140 مترا.

ورصد الكويكب /اف أو32/ للمرة الأولى في 2001 ويخضع لمراقبة دقيقة منذ ذلك الحين وهو جزء من عائلة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض التي تدور حول الشمس في عام واحد على الأقل ويمكنها عبور مدار الأرض.