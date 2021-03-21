قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة القدس المحتلة وبلدتي بيت فجار في بيت لحم ويعبد في جنين واعتقلت ثمانية فلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية.

قوات الاحتلال تجدد استهداف المزارعين والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة

إلى ذلك جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة المحاصر والصيادين في بحره.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق رفح جنوب القطاع فيما استهدفت بحرية الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين في البحر قبالة دير البلح وسط القطاع.

وتعتدي قوات الاحتلال يومياً على أراضي الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر لحرمانهم من زراعتها كما تتعمد استهداف الصيادين في البحر وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع.