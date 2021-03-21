شركات سويدية تستعد لإنتاج لقاح (سبوتنيك V) الروسي وإيطاليا تبدأ اختباره

استوكهولم-سانا

كشفت صحيفة “سفنسكا داغ بليد” السويدية أن العديد من الشركات السويدية أبدت استعدادها لإنتاج لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن “الأمر لا يتعلق بالضرورة ببناء مصنع كبير بل يتعلق بمحاولة تطوير القدرات المتوافرة لبدء عملية الإنتاج”.

وفي وقت سابق قال منسق عمليات التطعيم في السويد ريتشارد بيرغستريم: إن بلاده يمكن أن تتلقى اللقاح الروسي في شهر حزيران المقبل مؤكداً أن هناك مفاوضات جارية بشأن شروط التوريد.

وفي إيطاليا قال محافظ إقليم لازيو نيكولا دزينغاريتي في تصريح صحفي: إن معهد لادزارو سبالانتساني للأمراض المعدية سيبدأ قريباً اختبارات للقاح “سبوتنيك V” بعد إبرام أول اتفاق حول إجراء هذه الاختبارات.

وأضاف المحافظ: “ذلك سيمكننا من تحقيق انفراج إلى الأمام في مجال تلقي اللقاحات”.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أعلن أول أمس أنه لا يستبعد اتخاذ قرار انفرادي بمعزل عن الاتحاد الأوروبي حول التصديق على استخدام اللقاح الروسي في إيطاليا في حال عدم حل القضية على مستوى الاتحاد.

يذكر أن لقاح “سبوتنيك V” الروسي يعد أول لقاح مسجل في العالم ضد كورونا وسبق أن أكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي المعني بإنتاجه وتوزيعه أن الاختبارات أثبتت فعاليته بنسبة تتجاوز الـ 95 بالمئة.