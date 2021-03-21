وفيات كورونا في ألمانيا تقارب 75 ألفاً والمكسيك 197827

عواصم-سانا

سجلت ألمانيا 13733 إصابة و99 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وجاء في أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى مليونين و659516 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 74664 حالة.

وفي المكسيك تم تسجيل 5729 إصابة و608 وفيات جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و193639 والوفيات 197827 حالة.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة المعلنة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 12 إصابة ارتفاعا من أربع حالات في اليوم السابق جميعها وافدة من الخارج ليبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين الرئيسي 90099 اصابة بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636 حالة.