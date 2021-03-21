فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من مليونين و720 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليونين و720 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 ولغاية الآن وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 123344501 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 2720317 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 99341485 حالة.

ولاتزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الوفيات والإصابات بتسجيلها 554652 حالة وفاة من أصل 30473542 إصابة تليها البرازيل مع تسجيلها 292752 حالة وفاة من أصل 11950459 إصابة ثم الهند ثالثا بتسجيلها 159790 حالة وفاة من أصل 11598710 إصابات.