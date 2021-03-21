علماء يحذرون: فيروس كورونا يمكن أن يسبب الإصابة بالسكري

لندن-سانا

حذر علماء بريطانيون من وجود مؤشرات على أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب الإصابة بمرض السكري لدى بعض الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس.

ووفق صحيفة الغارديان البريطانية فان البروفيسور فرانشيسكو روبينو من كلية “كينغز كوليدج لندن” وهي جامعة بحثية عامة في بريطانيا يدعو إلى إجراء تحقيق في الصلة المحتملة بين السكري وفيروس كورونا بعد أن لاحظ أطباء ارتفاعا في الإصابة بالنوعين الأول والثاني من السكري لدى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا حيث ربطوا بين احتمال أن يكون “كوفيد 19” سببا في تعطيل التمثيل الغذائي للسكر ما يمكن أن يؤدي إلى شكل جديد من مرض السكري.

وبينما أنشأ روبينو وآخرون سجلا لتجميع هذه التقارير وتحليلها تلقى المحققون الرئيسيون في السجل تقارير من أكثر من 350 طبيباً يشتبهون في أنهم واجهوا حالة واحدة أو أكثر من حالات السكري الناجم عن كورونا.

ويرجح العلماء أنه نظرا لقدرة فيروس كورونا على اختراق الخلايا في مجموعة من الأعضاء بما في ذلك البنكرياس فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية التمثيل الغذائي للسكر بالإضافة إلى تفسير آخر محتمل هو استجابة الجسم الوافرة للأجسام المضادة التي تهدف إلى محاربة الفيروس والإفراط في رد الفعل ومهاجمة الأعضاء الرئيسية للحفاظ على مستويات الغلوكوز الطبيعية.

ويقول روبينو: “حتى الآن هذه كلها نظريات لكنها تستند إلى علم الأحياء ولهذا بدأنا بالاعتقاد بأن الرابط قد يكون صحيحا فهناك قدرة للفيروس على إحداث خلل في عملية التمثيل الغذائي للسكر” مشيراً إلى أنه إذا كان هناك رابط بيولوجي فسيكون من الصعب إثباته دون قاعدة بيانات كبيرة وهو أمر يستحق الشروع في تحقيق لأنه بالنظر إلى حجم الوباء يمكن أن يمثل مشكلة كبيرة وفقا لروبينو وزملائه.

من جهته يرى أستاذ السكري في جامعة موناش الأسترالية بول زيميت أنه بات من المؤكد أن فيروس كورونا يعد سببا للإصابة بمرض السكري لكننا رغم ذلك لا نزال عاجزين عن فهم أو تقييم حجم الارتباط بينهما.

بدوره الباحث ساثيش ثيرونافوكاراسو وزملاؤءه في جامعة ماكماستر الكندية فقد أجروا مراجعة شملت ثماني دراسات من بلدان مختلفة خلال الأشهر الخمسة الأولى من الجائحة فوجدوا نحو 492 حالة من حالات السكري التي شخصت حديثا بين 3711 مريضا في المستشفيات التي تعالج من فيروس كورونا بنسبة 4ر14 بالمئة.

وأوضح ثيرونافوكاراسو أن هذه الأرقام تشمل كلا من مرضى كورونا الذين شخصت إصابتهم بالسكري لأول مرة والأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالسكري لكنهم لم يعرفوا أنهم مصابون بالمرض.

ونبه الباحث الكندي إلى ضرورة عدم تجاهل أعراض مرض السكري من النوع الأول والذي لا ينتج الجسم فيه أي أنسولين على عكس السكري من النوع الثاني والذي يكون فيه الجسم غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو لا يعمل الأنسولين بشكل صحيح ما يعيق ملاحظة الأعراض التي تظهر تدريجيا.

ومنذ عام 2019 تم تشخيص إصابة نحو 9ر3 ملايين شخص في المملكة المتحدة بمرض السكري في الوقت الذي يعتقد فيه الأطباء أن هناك الآلاف ممن لم يتم تشخيصهم بعد وأن العدد ربما زاد كثيرا خلال جائحة كورونا.