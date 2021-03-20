دراسة.. نقص فيتامين د يرفع احتمالية الإصابة بكورونا

واشنطن- سانا

حذرت دراسة حديثة من أن نقص فيتامين د يرفع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة شيكاغو الأمريكية على 4368 شخصا أن أصحاب البشرة البيضاء الذين لديهم مستويات أقل من 40 نانوغرام مل من فيتامين د كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس التاجي بنسبة 2ر7 بالمئة من نظرائهم أصحاب البشرة السمراء الذين وصلت نسبة احتمالية إصابتهم بالمرض إلى 64ر2 بالمئة.

وأشار الباحثون إلى أن فيتامين د يلعب دورا حاسما في عمل الجهاز المناعي الصحي ويتم امتصاصه بشكل أساسي من خلال الجلد.

وقال الدكتور ديفيد ميلتزر رئيس قسم طب المستشفيات في الجامعة المذكورة:”تخبرنا نتائج الدراسة أن وجود مستويات فيتامين د أعلى من تلك التي تعتبر كافية في المعتاد يرتبط بانخفاض خطر الاختبار الإيجابي لفيروس كورونا على الأقل لدى الأفراد أصحاب البشرة السوداء”.