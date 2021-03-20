إصابة رئيس وزراء باكستان بفيروس كورونا

إسلام أباد-سانا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم أن فحوصاً أثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد يومين فقط من تلقيه اللقاح ضد المرض.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المكتب قوله إنه “لا يستطيع في هذه المرحلة سوى تأكيد أن نتائج فحوص رئيس الوزراء لكوفيد19 إيجابية” موضحاً أن خان قام بعزل نفسه وذلك بعدما تلقى الخميس الماضي لقاح سينوفارم الصيني وسط موجة ثالثة من الإصابات في باكستان.

وتشهد باكستان ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا حيث قفز إجمالي الإصابات لأكثر من 615 ألفاً في حين زادت حالات الوفاة لتصل إلى 13717.

وقال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أسد عمر إن امتلاء المستشفيات بالمرضى يزداد بخطا سريعة وحذر من احتمال اللجوء لتشديد القيود ما لم يلتزم المواطنون بالقواعد الاحترازية.