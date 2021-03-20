الغنى الفكري والبصري في معرض(أنا في سورية)لنزار صابور

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فعالية ثقافية وتعليمية في موسكو عن تاريخ سورية وحضارتها
2021-03-19
بوغدانوف يبحث مع حداد عمل لجنة مناقشة الدستور ومسائل التعاون
2021-03-19
فيلم (العودة.. الحياة بعد داعش).. يوثق فضائح التنظيم في سورية وتساهل الغرب مع تجنيد الإرهابيين
2021-03-19
صحفي تركي: نظام أردوغان يعرقل الحل النهائي للأزمة في سورية
2021-03-19
روسيا.. السجن سبع سنوات لشيشاني انضم للإرهابيين في سورية
2021-03-19
السفير آلا: استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان والإرهاب بدعم أمريكي وغربي يضع مجلس حقوق الإنسان أمام مسؤولية تنفيذ قراراته
2021-03-18
إجراءات للدخول إلى لبنان عبر المراكز الحدودية البرية مع سورية
2021-03-18
محليات
وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين ينعيان الصحفي والباحث أحمد صوان
2021-03-20
درجات الحرارة تميل للارتفاع وتحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق
2021-03-20
فعالية توعوية ترفيهية بالسويداء بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون
2021-03-20
مد قميص إسفلتي لعدد من الشوارع في دمشق
2021-03-19
القبض على شخص في حماة يروج عملة سورية وأجنبية مزورة
2021-03-19
بمناسبة عيدهن.. تكريم أمهات في السويداء
2021-03-19
الملتقى الوطني لقبيلة طي يدعو لطرد الاحتلالين الأمريكي والتركي ويؤكد دعم الاستحقاق الرئاسي
2021-03-19
رياضة
الكرامة يتوج بلقب بطولة حمص بكرة القدم للأشبال
2021-03-20
روان شندية: دعم الأهل وحبي لكرة القدم وراء تميزي فيها
2021-03-20
دورة الوفاء الدولية لفروسية قفز الحواجز تواصل منافساتها لليوم الثالث
2021-03-20
تواصل منافسات ذهاب دوري كرة اليد لفئة الناشئات
2021-03-20
اختتام بطولة اللاذقية للكيك بوكسينغ
2021-03-20
منتخب السويداء أولاً في الترتيب العام لبطولة الجمهورية للترياثلون
2021-03-20
حماة تحرز لقب بطولة الجمهورية للأشبال والشبلات بكرة الطاولة
2021-03-20
اقتصاد
انخفاض سعر غرام الذهب في الأسواق المحلية
2021-03-20
توقيع مذكرات للتعاون الثنائي بين سورية والعراق
2021-03-19
خلال عام… 222 منشأة حرفية متضررة جراء الإرهاب تعود للعمل بدرعا
2021-03-19
تراجع أسعار الذهب
2021-03-19
تراجع أسعار النفط
2021-03-19
قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ترتفع إلى 1.161 مليار ليرة
2021-03-18
ارتفاع سعر غرام الذهب في الأسواق المحلية
2021-03-18
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الغنى الفكري والبصري في معرض(أنا في سورية)لنزار صابور
2021-03-20
الغنى الفكري والبصري في معرض(أنا في سورية)لنزار صابور
2021-03-20
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