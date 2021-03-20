الكرامة يتوج بلقب بطولة حمص بكرة القدم للأشبال

حمص-سانا

توج نادي الكرامة بلقب بطولة حمص بكرة القدم للأشبال وذلك بعد فوزه على تدمر بأربعة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب منشأة البعث.

وخلال مشواره بالبطولة تمكن الكرامة في الدور الأول من تصدر مجموعته بعد فوزه على تلبيسة 11-صفر وعلى شرطة حمص 13-صفر وفي الدور نصف النهائي فاز على الوثبة 2-صفر قبل أن يفوز على تدمر في النهائي.

رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم ماهر دالاتي قال في تصريح لمراسلة سانا الرياضية.. “إن البطولة أقيمت وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة حيث تم تقسيم الفرق المشاركة التي شملت الوثبة والكرامة والمخرم وتلكلخ والرستن وتلبيسة وتدمر وتلقطا وبتيسة والشرطة إلى ثلاث مجموعات لعبت فرقها مع بعضها وتأهل إلى الدور الثاني أبطال المجموعات وهي الكرامة والوثبة وتدمر منوهاً بأهمية هذه البطولات في انتقاء اللاعبين المميزين وتنشيط اللعبة وحث الأندية الريفية على الاهتمام بها.

من جانبه لفت مدرب الكرامة أحمد تركماني إلى أهمية الفوز ببطولة الدوري والمستوى الفني الجيد للفريق حيث أحرز لاعبو الفريق 29 هدفاً بينما لم يتلقوا أي هدف في المباريات الأربع من الدورين الأول والثاني للبطولة.