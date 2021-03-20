وزارة الصحة: وفاة ١١ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١١٤١

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فعالية ثقافية وتعليمية في موسكو عن تاريخ سورية وحضارتها
2021-03-19
بوغدانوف يبحث مع حداد عمل لجنة مناقشة الدستور ومسائل التعاون
2021-03-19
فيلم (العودة.. الحياة بعد داعش).. يوثق فضائح التنظيم في سورية وتساهل الغرب مع تجنيد الإرهابيين
2021-03-19
صحفي تركي: نظام أردوغان يعرقل الحل النهائي للأزمة في سورية
2021-03-19
روسيا.. السجن سبع سنوات لشيشاني انضم للإرهابيين في سورية
2021-03-19
السفير آلا: استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان والإرهاب بدعم أمريكي وغربي يضع مجلس حقوق الإنسان أمام مسؤولية تنفيذ قراراته
2021-03-18
إجراءات للدخول إلى لبنان عبر المراكز الحدودية البرية مع سورية
2021-03-18
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً
2021-03-19
مد قميص إسفلتي لعدد من الشوارع في دمشق
2021-03-19
القبض على شخص في حماة يروج عملة سورية وأجنبية مزورة
2021-03-19
بمناسبة عيدهن.. تكريم أمهات في السويداء
2021-03-19
الملتقى الوطني لقبيلة طي يدعو لطرد الاحتلالين الأمريكي والتركي ويؤكد دعم الاستحقاق الرئاسي
2021-03-19
الحرارة إلى ارتفاع تدريجي وأجواء باردة ليلاً في المرتفعات الجبلية
2021-03-19
بمناسبة عيد المعلم.. التربية تكرم 56 من أقدم المعلمين في الغرف الصفية-فيديو
2021-03-19
رياضة
رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي
2021-03-19
مورينيو يواجه خطر الإقالة
2021-03-19
ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال
2021-03-19
الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع
2021-03-19
منتخب سورية يحقق ميداليتين في بطولة تونس الدولية للرياضات الخاصة بألعاب القوى
2021-03-19
الكاف يعلن عن هدف الأسبوع في دوري أبطال إفريقيا
2021-03-19
برشلونة ينافس ليفربول وبايرن ميونخ على ضم باستوني
2021-03-19
اقتصاد
توقيع مذكرات للتعاون الثنائي بين سورية والعراق
2021-03-19
خلال عام… 222 منشأة حرفية متضررة جراء الإرهاب تعود للعمل بدرعا
2021-03-19
تراجع أسعار الذهب
2021-03-19
تراجع أسعار النفط
2021-03-19
قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ترتفع إلى 1.161 مليار ليرة
2021-03-18
ارتفاع سعر غرام الذهب في الأسواق المحلية
2021-03-18
تحويل مبلغ 301 مليون ليرة دعما لمزارعي الحمص والعدس بالسويداء
2021-03-18
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وزارة الصحة: وفاة ١١ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١١٤١
2021-03-19
2021-03-19
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