مورينيو يواجه خطر الإقالة

لندن-سانا

كشفت تقارير صحفية اليوم أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي يواجه خطر الإقالة من منصبه نهاية الموسم الحالي إذا لم يتمكن النادي من التأهل للعب الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن إدارة نادي توتنهام استقرت على إقالة مورينيو من تدريب الفريق نهاية الموسم الحالي إذا لم ينه النادي الموسم ضمن المربع الذهبي في الدوري الإنكليزي والتأهل للعب في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار توتنهام بإقالة مورينيو جاء بعد وداع النادي لمنافسات الدوري الأوروبي على يد فريق دينامو زغرب الكرواتي.