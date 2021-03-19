العدوان السعودي يرتكب 163 خرقاً جديداً في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 163 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط لرصد الخروقات قوله إن من بين الخروقات إلقاء طائرات تجسسية قذائف على منطقة الفاز وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وشارع الخمسين والدريهمي والجبلية والتحيتا و142 خرقاً بقصف مدفعي وأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.