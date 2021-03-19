الحرارة أعلى من معدلاتها غداً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوى سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وليلاً مائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب في القلمون والمنطقة الوسطى وغوطة دمشق في ساعات الصباح الباكر والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…