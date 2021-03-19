SCS-NET
الشريط الأخباري

مد قميص إسفلتي لعدد من الشوارع في دمشق

2021-03-19

دمشق-سانا

نفذت ورشات مديرية الصيانة في محافظة دمشق أعمال تزفيت لعدد من الشوارع في المدينة وأحيائها ضمن خطتها للنهوض بالواقع الخدمي وتحسين واقع الطرقات.

وقامت الورشات بمد قميص إسفلتي للطريق الممتد من ساحة الأمويين باتجاه ساحة الجمارك بعد أن تم قشطه سابقاً وفق ما بين مدير الصيانة في المحافظة المهندس اسماعيل قطيفاني في تصريح لمندوب سانا مشيراً إلى أن كمية الإسفلت المستخدمة قدرت بـ 390 طناً وستتم لاحقاً أعمال التزفيت من ساحة الجمارك حتى دوار كفرسوسة.

ولفت قطيفاني إلى أن الورشات نفذت أيضاً أعمال تجديد ومد قميص إسفلتي في حارة الشرطة بحي الزهور وشارع فرعي بمنطقة خالد بن الوليد والشارع جانب مقاسم المحافظة بالمزة.

فراس صافي

انظر ايضاً

إجراء صيانة عاجلة لشارع الوادي بمدينة دير الزور

دير الزور-سانا باشر مجلس مدينة دير الزور بالتعاون مع ورشات فرع الشركة العامة للطرق والجسور …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved