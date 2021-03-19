الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية تأكيدها أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ونقلت وكالة وفا عن الخارجية قولها في بيان اليوم إن مواصلة الاحتلال انتهاكاته بحق الفلسطينيين وهدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم والتي كان أحدثها قيام الاحتلال بتجريف أراضي الفلسطينيين في قرية جينصافوط شرق قلقيلية بهدف توسيع مستوطنة مقامة في المنطقة جريمة حرب وتقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس.

وأشارت الخارجية إلى أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه واستيطانه وتكريس نظام الفصل العنصري مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين.