قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية

بيرن-سانا

أسفرت قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-2021 عن مواجهات نارية.

ووفق شبكة سكاي سبورتس فإن القرعة التي أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية أسفرت عن مواجهة مكررة بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في إعادة لنهائي العام الماضي وعن صدام ناري لريال مدريد أمام ليفربول فيما يلعب مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند ويلتقي تشيلسي نظيره بورتو.

وجاءت قرعة نصف النهائي بمواجهة الفائز من بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنكليزي مع الفائز من ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي وسيواجه الفائز من مباراة بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني.

وستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 يومي الـ 6 والـ 7 من نيسان فيما ستستكمل جميع مباريات مرحلة الإياب من الدور ربع النهائي في الأسبوع التالي يومي الـ 13 والـ 14 من نيسان بينما ستقام مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أيام الـ 27 والـ 28 من نيسان فيما تقام مباراتا العودة من نصف النهائي أيام الـ 4 والـ 5 من أيار.