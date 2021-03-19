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فيسبوك تطور سواراً ذكياً يفسر إيماءات وحركات معقدة لليد

2021-03-19

واشنطن-سانا

طورت شركة فيسبوك سوار معصم ذكياً للتفاعل مع العالم الافتراضي من خلال رصد إشارات عصبية تفسر إيماءات وحركات معقدة من اليد.

وذكرت الشركة في منشور أن مرتديي السوار سيكون بمقدورهم التفاعل مع العالم الافتراضي بأصابع اليد حيث سيزود السوار بخصائص للتحكم في نظارتها للواقع المعزز المتوقع طرحها في وقت لاحق هذا العام.

ويمثل الإعلان تطوراً من فيسبوك في سباق محتدم بين عمالقة شركات التكنولوجيا وخاصة أبل وأمازون وغوغل.

وكانت فيسبوك قالت في السابق: إن النظارات الذكية ستحتاج الاعتماد على أجهزة مثل الهواتف في المستقبل المنظور بسبب قيود منها عمر البطاريات والحرارة الناجمة عن عملية المعالجة.

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