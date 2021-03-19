بيسكوف: موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن لأن في ذلك مصلحة للعالم

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده مستعدة لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة لأن في ذلك مصلحة للعالم بأسره.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله اليوم: “موسكو لا تستطيع تجاهل تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنها مستعدة لمواصلة الحوار مع واشنطن” مشيراً إلى أن بوتين أعرب بوضوح عن “رغبته على الرغم من كل شيء بمواصلة العلاقات بين البلدين لأن هذا لا يصب في مصلحتهما فقط وإنما في مصلحة العالم بأسره”.

وبشأن رأي بعض الخبراء حول احتمال نشوب “حرب باردة” جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا قال بيسكوف: “المراقبون والمحللون يكسبون المال من هذه التوقعات ونحن نأمل الأفضل دائماً لكن في الوقت ذاته مستعدون للأسوأ”.

وفي مقابلة مع قناة روسيا 24 اقترح الرئيس بوتين على نظيره الأمريكي إجراء محادثات ثنائية على الهواء مباشرة وقال “في المرة السابقة كان بايدن من تقدم بمبادرة لإجراء مكالمة هاتفية وأود أن أقترح عليه مواصلة مناقشاتنا لكن شريطة أن نقوم بذلك عملياً على الهواء مباشرة.. لكن دون أي مماطلات وإنما في محادثة صريحة ومباشرة”.

وكان بايدن اتهم بوتين في مقابلة تلفزيونية بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لمصلحة دونالد ترامب وأجاب بـ “نعم” عن سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن بوتين “قاتل”.