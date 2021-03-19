عسكريون من 34 دولة يتلقون طوعاً لقاح سبوتنيك الروسي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الملحقين العسكريين من 34 دولة من رابطة الدول المستقلة وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية تلقوا لقاح “سبوتنيك v” الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم نقلته وكالة نوفوستي “183 ملحقا عسكريا أجنبيا من 34 دولة من البلدان المذكورة تلقوا طوعا لقاح سبوتنيك في الروسي” مشيرا إلى أن الملحقين العسكريين أجروا الفحوصات الطبية اللازمة للتثبت من عدم إصابتهم بأمراض معدية وتم قياس درجات حرارتهم قبل التطعيم.

يذكر أن لقاح سبوتنيك الروسي وهو أول لقاح يتم تسجيله في العالم اعتمدته حتى الآن 50 دولة لاستخدامه في التطعيم ضد كورونا.