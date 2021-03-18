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عــاجــل وزارة الصحة: تسجيل ١٤٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٦٩٢٥

وزارة الصحة: شفاء ٩١ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١١٣٢٢

2021-03-18

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وزارة الصحة: وفاة ١٠ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١١٣٠

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