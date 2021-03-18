وزارة الصحة: شفاء ٩١ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١١٣٢٢

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إجراءات للدخول إلى لبنان عبر المراكز الحدودية البرية مع سورية
2021-03-18
دشتي: على المجتمع الدولي إيقاف انتهاكات الاحتلال ضد أبناء الجولان المحتل
2021-03-18
الخارجية اليمنية تدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
2021-03-18
السفير آلا: استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان والإرهاب بدعم أمريكي وغربي يضع مجلس حقوق الإنسان أمام مسؤولية تنفيذ قراراته
2021-03-18
تقارير دولية: مئات آلاف الإرهابيين أرسلهم الغرب إلى سورية.. وتركيا الممر الأساسي لهم
2021-03-18
مئات الشخصيات حول العالم تدعو بابا الفاتيكان للتدخل لرفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2021-03-18
جمهورية القرم تؤكد مواصلة التعاون التجاري مع سورية رغم الإجراءات القسرية
2021-03-18
محليات
عشرات الضبوط التموينية في عدد من المحافظات
2021-03-18
الطقس غداً… ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وأجواء باردة ليلاً على المرتفعات الجبلية
2021-03-18
في اليوم العالمي لمتلازمة الداون.. ماراثون وأنشطة متنوعة لدائرة العلاقات المسكونية والتنمية في درعا
2021-03-18
جمعية نادي العطاء السوري تكرم 30 سيدة في القطاع الصحي في حمص
2021-03-18
نزيلات مسنات في دار الرعاية الاجتماعية بالسويداء ينظمن معرضاً لأعمال يدوية
2021-03-18
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بمحافظة طرطوس
2021-03-18
مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين
2021-03-18
رياضة
انطلاق منافسات دورة الوفاء الدولية لفروسية قفز الحواجز
2021-03-18
رسمياً نهائي كأس إسبانيا دون جمهور
2021-03-18
غرناطة يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي
2021-03-18
أرسنال يتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي
2021-03-18
إنتر ميلان الإيطالي يعلن عن إصابات جديدة بكورونا
2021-03-18
اشبيلية يهزم إلتشي ويشدد قبضته على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال
2021-03-17
بايرن يكمل المهمة أمام لاتسيو ويبلغ دور الثمانية
2021-03-17
اقتصاد
أسعار النفط تهوي أكثر من 9 بالمئة
2021-03-18
قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ترتفع إلى 1.161 مليار ليرة
2021-03-18
ارتفاع سعر غرام الذهب في الأسواق المحلية
2021-03-18
تحويل مبلغ 301 مليون ليرة دعما لمزارعي الحمص والعدس بالسويداء
2021-03-18
السويداء.. صرف تعويضات أضرار التفاح للمزارعين اعتباراً من 22 الجاري
2021-03-18
الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين
2021-03-18
انخفاض أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي
2021-03-18
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الشريط الأخباري
تقارير دولية: مئات آلاف الإرهابيين أرسلهم الغرب إلى سورية.. وتركيا الممر الأساسي لهم
مئات الشخصيات حول العالم تدعو بابا الفاتيكان للتدخل لرفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
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جمهورية القرم تؤكد مواصلة التعاون التجاري مع سورية رغم الإجراءات القسرية
سورية وروسيا: واشنطن تواصل دعم التنظيمات الإرهابية وعرقلة عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم المحررة
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وزارة الصحة: تسجيل ١٤٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٦٩٢٥
وزارة الصحة: شفاء ٩١ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١١٣٢٢
2021-03-18
2021-03-18
habib
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وزارة الصحة: وفاة ١٠ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١١٣٠
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