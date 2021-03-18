انطلاق منافسات دورة الوفاء الدولية لفروسية قفز الحواجز

ريف دمشق-سانا

انطلقت منافسات دورة الوفاء الدولية لفروسية قفز الحواجز من فئة النجمتين اليوم على أرض نادي الشهيد باسل الأسد للفروسية بالديماس بريف دمشق بمشاركة فرسان من الأردن وإيران وروسيا إضافة إلى سورية.

وأسفرت نتائج الفئة العليا لارتفاع 135 سم التي أقيمت منافساتها على شوطين متتاليين عن فوز الفارسة شام الأسد بالمركز الأول تاركة المركز الثاني للفارس قتيبة الدغلي وحل الفارس أحمد حمشو في المركز الثالث والفارس همام الشهاب في المركز الرابع والفارس عمرو حمشو في المركز الخامس.

كما جاءت الفارسة شام الأسد بالمركز الأول بالفئة المتوسطة لارتفاع 125 سم التي جرت على شوطين متتاليين تلاها الفارس أحمد حمشو ثم الفارس أحمد الملط فالفارس محمد مغيث شهاب وقد حل الشهاب في المركز الخامس بمشاركته على جواد أخر.

وحلت الفارسة آية حمشو أولاً بفئة 115سم وجاء الفارس جواد نظام ثانياً فالفارس احمد المصري ثالثاً والفارسة الأردنية ليان المؤمني رابعاً والفارس محمود المصري خامساً علما أن منافسات هذه الفئة جرت بنظام شوط واحد سرعة ضد الزمن.