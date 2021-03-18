أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في ايطاليا

روما-سانا

أعلنت وزارة الصحة الايطالية تسجيل 24935 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب موقع “وورلد ميترز” الأمريكي فإن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ ثلاثة ملايين و306 آلاف و711 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 103855 وفاة بعد تسجيل 423 وفاة جديدة.

وفي السياق نفسه تتجه الحكومة الايطالية لتخصيص أكثر من 4 مليارات يورو لحملة التطعيم الوطنية وفقاً لمسودة مشروع قانون جديد لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن المسودة المتوقع اقرارها يوم غد الجمعة 700 مليون يورو لشراء لقاحات جديدة و400 مليون أخرى للنقل والخدمات اللوجستية و200 مليون لإنتاج لقاحات في إيطاليا.

كما تشمل تخصيص مليار يورو لمفوضية حالة الطوارئ الصحية و50 مليوناً لمستشفيات كوفيد19 وتضع 300 مليون يورو لحملة التطعيم بالمدارس و130 مليون يورو لقوات الشرطة و60 مليوناً لفحوصات الفيروس في قطاع الرياضة.

يذكر أن ايطاليا تحتل المرتبة الثانية في أوروبا من حيث حصيلة الوفيات بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.