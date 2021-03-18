جمعية نادي العطاء السوري تكرم 30 سيدة في القطاع الصحي في حمص

حمص-سانا

احتفاء بأعياد آذار وعيد المرأة والأم وتقديراً لعطائهن كرمت جمعية نادي العطاء السوري بحمص اليوم 30 سيدة من الأمهات العاملات في المجال الصحي بمدينة حمص في مشفيي الزهراء وكرم اللوز التخصصي.

وأشار سعيد المصطفى رئيس جمعية نادي العطاء بحمص إلى أنه أقل من الواجب تكريم أمهات الجيش السوري الأبيض ممن يضحين بأغلى ما يملكن لخدمة المرضى وفي ظل أصعب الظروف ولا سيما مع انتشار وباء كورونا حيث تم تقديم الهدايا الرمزية لهن.

وأشارت عدد من المكرمات إلى أن التكريم بادرة طيبة ولها أثرها الإيجابي في مواصلة بذل الجهود لتنفيذ المهام والواجبات المطلوبة في هكذا مهنة تتطلب الكثير من الصبر والتحمل في الاهتمام بالمرضى من مختلف الأعمار وقدم نادي العطاء السوري منذ انطلاقته كمبادرة مجتمعية بحمص أول الأحداث العديد من المبادرات الإنسانية والوطنية من خلال مجموعة من الشباب لينقل صورة صادقة للدور الشبابي الفاعل في إعادة بناء الفكر والإنسان من خلال العمل الإنساني والتنموي.