دراسة: النباتات يمكن أن تتواصل مع البشر

سنغافورة-سانا

توصل باحثون في سنغافورة إلى أن النباتات يمكن أن تتواصل مع البشر ويمكن أن يصبح هذا الاكتشاف أساساً لتقنيات المصانع الجديدة.

ووفق مجلة (ناتشورال إليكترونيكس) العلمية طور باحثون من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة خلال دراستهم مادة موصلة صغيرة يمكنها إرسال إشارات كهربائية إلى النباتات.

وأوضح الباحثون أنه من المعروف أن النباتات مثل الدماغ البشري تصدر إشارات كهربائية استجابة لما يحيط بها وبالتالي تظهر عليها علامات تدل على الصحة ويمكن التحكم في هذه الإشارات لتعزيز قدرات ووظائف النباتات.

وأشار الباحثون إلى أنه أثناء التجارب تم توصيل قطب كهربائي بعرض 3 مم بإحدى مصائد نبات (صائد الذباب) وهو نبات آكل للحشرات يصطاد الحشرات بشكل طبيعي مستخدما مادة حرارية ناعمة يتحول هذا اللاصق من سائل إلى هلام مرن في درجة حرارة الغرفة.

واستخدم الباحثون الهاتف الذكي لنقل النبضات الكهربائية إلى الجهاز بتردد معين بتحفيز النبات لإغلاق أوراقه عند الطلب في غضون 1.3 ثانية وربطوا النبات بذراع آلية ومن خلال الهاتف الذكي وجهاز (الاتصال) حفزوا أوراقه على الإغلاق والتقاط قطعة من الأسلاك يبلغ قطرها نصف ميليمتر.

وأظهر فريق البحث من خلال نتائج التصميم المستقبلي للأنظمة التكنولوجية القائمة على النباتات أنه يمكن أن يؤدي نهجهم إلى إنشاء ذراع روبوت أكثر حساسية لالتقاط الأشياء الهشة التي قد تتضرر من الأجسام الصلبة الحالية.