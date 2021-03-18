اتحاد عمال حمص يكرم عدداً من الأمهات العاملات بمناسبة عيد الأم

حمص-سانا

بمناسبة عيد الأم كرم اتحاد عمال حمص اليوم 62 سيدة من العاملات في التنظيم النقابي بالمحافظة.

وذكر رئيس اتحاد عمال حمص حافظ خنصر في تصريح لمراسلة سانا أن هذا التكريم برمزيته تقدير لعطاء المرأة اللامحدود وتعبير عن خالص العرفان والامتنان لها لافتاً إلى المسؤوليات الكبيرة التي تحملتها الأم السورية العاملة في جميع جبهات العمل خلال سنوات الحرب وإلى دورها المهم في تنشئة وتربية أبنائها على حب الوطن والتضحية فداء له فكانت أنموذجاً يحتذى في الصبر والعطاء والتضحية.

من جانبها أشارت حسنة المحمد في كلمة المرأة العاملة إلى أهمية التكريم كونه يحث العاملات على المزيد من العطاء وإلى أن تميز المرأة السورية في جميع مجالات العمل هو دليل على الاهتمام والدعم الذي تلقته مؤكدة أن المرأة السورية كانت وستبقى أسطورة الصمود والصبر والعطاء فهي من أنشأت أبناءها على حب الوطن والتضحية لأجله.

حضر التكريم الذي تخللته عروض فنية ومسرحية لفرقة المسرح العمالي محافظ حمص المهندس بسام بارسيك وقائد شرطة حمص اللواء محمد الفاعوري.