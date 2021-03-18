استهداف رتل للتحالف الأمريكي بتفجير عبوة ناسفة جنوب العراق

بغداد-سانا

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم أن تفجيراً استهدف رتلاً لـ “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة في محافظة الديوانية جنوب العراق.

وقال المصدر لموقع السومرية نيوز.. إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع في محافظة الديوانية انفجرت مستهدفة رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي دون وقوع إصابات”.

وأضاف المصدر.. أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً في ملابساته”.

وكان انفجار عبوة ناسفة استهدف الاثنين الماضي رتلاً لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في محافظة بابل وسط العراق.