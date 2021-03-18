إنتر ميلان الإيطالي يعلن عن إصابات جديدة بكورونا

روما-سانا

أصدر نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم بياناً رسمياً للإعلان عن إصابات جديدة في صفوفه بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني “يعلن النادي عن إصابة ستيفان دي فري وماتياس فيتشينو بفيروس كورونا حيث جاءت نتائجهما إيجابية بعد الفحص الذي خضع له الفريق بالأمس وحالياً يخضعان للحجر الصحي في المنزل”.

وأضاف البيان “قرر النادي التعليق الفوري لأي نشاط لمدة 4 أيام وتأجيل مواجهة ساسولو التي كانت مقررة في الـ20 من آذار الحالي وحظر الرد على استدعاء جميع اللاعبين لمنتخباتهم الوطنية” مشيراً إلى أن استئناف الأنشطة الرياضية سيكون في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بعد إعادة المسحات الجزئية للفريق بأكمله.