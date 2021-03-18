انطلاق أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة في بغداد.. الخليل: تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

بغداد-سانا

بدأت في العاصمة العراقية بغداد اليوم أعمال الدورة العاشرة للجنة السورية العراقية المشتركة لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات حيث ترأس الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والجانب العراقي وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري.

وأكد الجبوري في مستهل الاجتماعات أن الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والاجتماعية بين البلدين عوامل محفزة لتعزيز التعاون المشترك مشيراً إلى أن حكومة بلاده تطمح لأن تشكل أعمال اللجنة نقطة تحول في مستوى العلاقات الثنائية في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية.

ولفت الجبوري إلى وجود نقاط تفاهم كبيرة بين الجانبين فيما هناك أخرى تحتاج إلى التشاور والتنسيق في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.

من جانبه أكد الخليل أهمية هذه الاجتماعات في توطيد العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والفني والثقافي والعلمي فضلاً عن إبرام اتفاقات جديدة.

وقال الخليل في تصريح لمراسلة سانا في بغداد إن “التعاون مع العراق محط اهتمام دائم من قبل الحكومة السورية” مشيراً إلى أن هذا اللقاء هو لتعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وإعادته إلى المستوى الذي كان موجوداً في فترة ما قبل الأزمة ولافتاً إلى توافر الإرادة والرغبة لدى الجانبين لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وفي تصريح مماثل أشار سفير سورية في العراق صطام جدعان الدندح إلى أن جدول أعمال اجتماع اللجنة يتضمن بحث ما تحقق في الفترة الماضية وتوقيع عدة مذكرات تفاهم وبروتوكولات في مجالات الأشغال العامة والإسكان والتعليم العالي والتربية والصحة والثقافة والإعلام والرياضة والسياحة.

وكان الخليل وصل مساء أمس إلى بغداد على رأس وفد رسمي للمشاركة في اجتماعات اللجنة السورية العراقية المشتركة.