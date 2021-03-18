تحويل مبلغ 301 مليون ليرة دعما لمزارعي الحمص والعدس بالسويداء

السويداء-سانا

حولت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مبلغ نحو 301 مليون ليرة للمصرف الزراعي التعاوني بالسويداء لصرفها للمزارعين كمبالغ دعم لمحصولي الحمص والعدس المزروعين للموسم الماضي.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم أكد مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد أن الدعم يشمل 5657 مزارعا زرعوا مساحات تجاوزت 200 ألف دونم من محصولي العدس والحمص بواقع 1500 ليرة كدعم للدونم الواحد المزروع.

وأوضح أن الدعم المقدم من وزارة الزراعة يأتي في إطار التشجيع لزيادة المساحات المزروعة بالمحصولين وشمل المزارعين الحاصلين على التنظيم الزراعي وممن تقدموا بطلبات للاستفادة من الدعم خلال الأوقات التي خصصتها المديرية الفترة الماضية.

وكانت وزارة الزراعة خصصت العام الماضي مبلغ نحو 25 مليون ليرة تم صرفها للمزارعين عبر المصرف الزراعي التعاوني كدعم للمحاصيل العلفية المزروعة واستفاد منها 469 مزارعا بالسويداء.