الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 36 اعتداء خلال الساعات الماضية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 36 اعتداء خلال الساعات الماضية.

وذكر اللواء الركن ألكسندر كاربوف نائب رئيس مركز التنسيق الروسي أنه تم رصد 36 اعتداء من الأراضي التي ينتشر فيها إرهابيو “جبهة النصرة” بينها 15 اعتداء في إدلب و12 في اللاذقية و6 في حماة و3 في حلب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في العاشر من الشهر الجاري أن التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها نفذت 45 اعتداء على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية.