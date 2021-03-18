غروسبيتش: (إسرائيل) تدعم الإرهاب في سورية

براغ-سانا

أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش أن العدوان الإسرائيلي على سورية خرق فظ للقانون الدولي غايته استمرار توتير الأوضاع بالمنطقة وإلحاق الضرر بالشعب السوري الذي يكافح ضد الإرهاب الذي تدعمه “إسرائيل”.

وطالب غروسبيتش في حديث لمراسل سانا في براغ بإخضاع كيان الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية وإعادة الجولان العربي السوري المحتل إلى وطنه سورية مؤكداً أن الكيان الصهيوني ينتهج سياسة إرهاب الدولة تجاه الدول المجاورة.

ودعا غروسبيتش إلى مساندة سورية في مواجهة الإرهاب معتبرا أن دعم سورية في محاربة الإرهاب الدولي وقوى العدوان والاحتلال والإجراءات القسرية أحادية الجانب مسألة شرف وأخلاق.

وشدد على أن الكفاح ضد الإرهاب لا يتم بالثرثرة أو بتصدير السلاح إلى دول تدعم الإرهاب وأياديها ملطخة بدماء السوريين مشيراً إلى أن خروج قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي وتوقف التدخل الفرنسي أمور لا بد منها لعودة الأمن والاستقرار إلى كل أراضي سورية وإعادة إعمارها.