وفاة رئيس تانزانيا جون ماجوفولي عن عمر يناهز 61 عاماً

دودوما-سانا

أعلنت الرئاسة في تنزانيا اليوم وفاة الرئيس جون ماجوفولي عن 61 عاماً بعد غياب دام لأسبوعين عن الحياة العامة بسبب المرض.

وذكرت رويترز أن نائبة الرئيس سامية حسن أعلنت في بيان بثه التلفزيون الحكومي نبأ وفاة الرئيس “في مستشفى مزينا بدار السلام الذي كان يتلقى فيه العلاج”.

ولم يظهر ماجوفولي علنا منذ 27 شباط مما أثار شائعات عن إصابته بكوفيد 19.

ووفقا للدستور التنزاني من المفترض أن تتولى سامية حسن الرئاسة لباقي ولاية الراحل ماجوفولي البالغة خمس سنوات والتي بدأها العام الماضي بعد أن فاز بولاية رئاسية ثانية.

وستصبح بذلك أول رئيسة لدولة في شرق القارة الأفريقية.