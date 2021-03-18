بايرن يكمل المهمة أمام لاتسيو ويبلغ دور الثمانية

ميونيخ-سانا

تأهل بايرن ميونيخ حامل اللقب إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة التاسعة في آخر عشرة مواسم بعد تغلبه 2-1 على لاتسيو بإستاد أليانتس أرينا اليوم ليكمل تفوقه 6-2 في النتيجة الإجمالية.

وبعد انتصاره 4-1 في الذهاب في روما افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن من ركلة جزاء بعد 33 دقيقة ليرفع رصيده إلى 39 هدفاً بجميع المسابقات هذا الموسم وينهي آمال لاتسيو في العودة.

وتراجع بطل ألمانيا قبل أن يضيف إيريك مكسيم تشوبو موتينج الذي شارك بدلاً من ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وقلص ماركو بارولو الفارق للاتسيو بضربة رأس من مدى قريب قرب النهاية.

وانضم بايرن إلى منافسه المحلي بروسيا دورتموند في دور الثمانية فيما أكد خروج لاتسيو عدم وجود أندية إيطالية في دور الثمانية بعد وداع يوفنتوس وأتلانتا للمسابقة من دور الستة عشر.