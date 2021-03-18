زاخاروفا: روسيا ردت بقرار غير مسبوق‏ على إساءة بايدن بحق بوتين

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن روسيا ردت على إساءة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ “قرار غير مسبوق”.

ونقلت سبوتنيك عن المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها اليوم على قناة “روسيا 1” إن دعوة السفير الروسي في واشنطن إلى موسكو للتشاور لتقييم آفاق تقويم العلاقات مع الولايات المتحدة هو حدث غير مسبوق في تاريخ العلاقات الثنائية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن اعتبار هذه الخطوة أنها أول استدعاء لسفير للتشاور قالت زاخاروفا “لا أتذكر حدثاً مثل هذا إنها دعوة للتشاور يجب أن نكون أقل انفعالية وكل ما ورد في بيان وزارة الخارجية واضح تماما”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم استدعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن.