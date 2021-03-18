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اشبيلية يهزم إلتشي ويشدد قبضته على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال

2021-03-17

اشبيلية-سانا

فاز اشبيلية 2 – صفر على ضيفه إلتشي المتعثر في مباراة مؤجلة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم ليشدد قبضته على المركز الرابع ويقطع خطوة كبيرة لضمان اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع اشبيلية رصيده إلى 54 نقطة من 27 مباراة ليتقدم بفارق تسع نقاط على ريال سوسيداد الخامس أقرب مطارديه على آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وضع المهاجم المغربي يوسف النصيري اشبيلية في المقدمة أمام إلتشي العنيد في نهاية الشوط الأول بعد أن سدد برأسه تمريرة عرضية من سوسو ليسجل هدفه الـ 15 في الدوري هذا الموسم.

وحسم البديل فرانكو فازكيز النتيجة في الدقيقة 89 بعد لحظات من نزوله للملعب بهدف جميل بكعب القدم خدع دفاع إلتشي مسجلاً أول أهدافه هذا الموسم.

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