ظريف: بايدن يريد الحصول على امتيازات من خلال ممارسة الضغوط على إيران

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإدارة الأمريكية الجديدة تريد الحصول على امتيازات جديدة من إيران من خلال ممارسة الضغوط عليها.

ونقلت وكالة فارس عن ظريف قوله في مقابلة مع مجلة “بوليتيكو” الأمريكية حول سياسة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تجاه الاتفاق النووي ” إن واشنطن تريد الحصول على امتيازات جديدة من إيران من خلال ممارسة الضغوط عليها” مشيراً إلى أنه لم تحدث قضية جديدة تتطلب الحوار بين واشطن وطهران تتعلق بالاتفاق النووي.

وأضاف ظريف “لدينا اتفاق قد أجرينا بشأنه مفاوضات مع الأشخاص أنفسهم الموجودين حالياً في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية لافتاً إلى أن السبب في رفض إيران الحوار هو عدم وجود شيء للحوار فقد تم التفاوض سابقاً حول كل شيء”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة “خمسة زائد واحد” عام 2015 بينما أعلنت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق تمسكها به وتنفيذه بالكامل.