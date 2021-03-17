السكريات ومناعة الجسم

دمشق- سانا

خلصت الكثير من الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات يحسن وظيفة المناعة في الجسم على عكس نمط الغذاء الغني بالأطعمة المصنعة والسكريات التي يمكن أن تقلل قدرات جهاز المناعة وآلية عمله لمنع العدوى.

اختصاصي الأمراض الداخلية والإنتانية الدكتور “بطرس نصر الله” أوضح لـ سانا أن تناول كميات كبيرة من السكر يؤثر في مختلف أعضاء وأجهزة الجسم ومنها الجهاز المناعي حيث يصبح ضعيفاً ويفقد قدرته على التصدي للجراثيم أو العوامل الممرضة.

الدكتور نصر الله أوصى بضرورة تخفيف مدخول السكر وخاصة في هذه الفترة مع انتشار جائحة كورونا للحفاظ على صحة الجهاز المناعي وفي كل الأوقات لكون تجنب السكريات يسهم في ضبط سكر الدم وتخفيف الوزن وبالتالي حماية القلب والرئتين من الإجهاد الذي تسببه البدانة.

بدوره بين اختصاصي الأمراض الداخلية الدكتور “أكرم ريشة” في حديث مماثل أن الحفاظ على صحة الجهاز المناعي يتطلب إضافة إلى خفض مدخول السكر تناول الأغذية المتوازنة وبشكل خاص الفواكه والخضراوات والألياف وممارسة الرياضة بانتظام والابتعاد عن التدخين موضحاً أن الكمية الموصى بها عالميا لمدخول السكر نحو 25 غراماً يومياً.

وكانت وزارة الصحة أطلقت يوم الجمعة الماضي حملة تحدي أسبوع بلا سكر للتوعية بمضاره على الصحة.

راما رشيدي