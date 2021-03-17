هيئة التميز والإبداع: معسكر لتأهيل مدربين وحكام مناظرة والتسجيل حتى الـ 22 من آذار الجاري

دمشق-سانا

أعلنت إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع عن إقامة معسكر تدريبي خلال نيسان القادم لتأهيل مدربين وحكام مناظرة معتمدين من قبلها على المستوى الوطني.

وبينت الهيئة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن التدريب سيركز على رؤية مشروع المناظرة الوطنية وأهدافها وقيمها وكيفية تحقيق ذلك بما يمكن المدرب من العمل مع فرق الطلاب المدرسية في المحافظات للمنافسة في البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية.

وتقبل طلبات التسجيل للمعسكر التدريبي حسب الإعلان إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للهيئة لغاية 22-3-2021.