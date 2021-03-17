حركة أمل تندد بالاعتداءات الصهيونية على السيادة اللبنانية

بيروت-سانا

حذرت حركة أمل اللبنانية من المخططات العدوانية للكيان الصهيوني تجاه لبنان وثرواته المائية والنفطية منددة بالعدوان الصهيوني المتمادي على السيادة الوطنية براً وبحراً وجواً.

ولفتت الحركة في بيان أصدرته إثر اجتماع هيئة الرئاسة فيها برئاسة رئيس الحركة نبيه بري بمناسبة الذكرى السنوية السابعة والأربعين لإنطلاقتها إلى جهوزية الحركة في مواجهة العدوانية الصهيونية مشددة على أنها “بكل مستوياتها القيادية والشعبية كما قدمت الغالي والنفيس دفاعاً عن لبنان وتحرير أرضه من رجس الاحتلال الإسرائيلي ومن أجل تثبيت عروبته ووحدته وسلمه الأهلي هي اليوم وأيضاً وبنفس الروحية ستواجه بكل الأساليب والوسائل التي كفلها الدستور والقانون ومن دون هوادة أي محاولة لتقويض أسسه أو جعله رهينة لأهواء ورغبات البعض أو أصحاب الأجندات الفتنوية المشبوهة”.

وطالبت الحركة بتشكيل حكومة جديدة تستعيد ثقة اللبنانيين مشيرة الى أنه من غير الجائز تحت أي ظرف من الظروف الهروب في هذه اللحظة المصيرية من تحمل المسؤولية والإمعان في اتباع سياسة الكيد وتصفية الحسابات السياسية والشخصية.