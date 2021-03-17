العنصرية في الولايات المتحدة بلغت مستوىً قياسياً العام الماضي

واشنطن-سانا

أعلنت رابطة مكافحة التشهير في مدينة نيويورك الأمريكية أن الترويج لتفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة ولا سيما رسائل العنصرية تضاعفت خلال العام الماضي حيث وصلت إلى مستويات قياسية.

ونقلت رويترز عن بيانات الجماعة الحقوقية التي نشرتها في تقرير على موقعها الإلكتروني أنه تم رصد 5125 حالة خلال 2020 مقارنة مع 2724 حالة في 2019 مشيرة إلى أن الحالات داخل الحرم الجامعي تراجعت لأكثر من النصف ويعود ذلك إلى قيود كوفيد19.

وأضافت الرابطة أن الترويج لتفوق العرق الأبيض ظهر في جميع الولايات باستثناء هاواي العام الماضي وبلغ أعلى مستوى له في تكساس وواشنطن وكاليفورنيا ونيوجيرسي ونيويورك وماساتشوستس وفرجينيا وبنسلفانيا.

وأوضح نقاد أن مزاعم تفوق العرق الأبيض عززها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكان خلفه الرئيس جون بايدن أصدر أوامر بتقييم مخاطر الإرهاب المحلي في أعقاب اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني حين رفع بعضهم شعارات تؤيد تفوق العرق الأبيض.