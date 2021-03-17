تكريم الطلاب الثلاثة الأوائل في مسابقة النثر الروسي (جيفايا كلاسيكا)

دمشق-سانا

تعزيزاً للعلاقات التربوية السورية الروسية كرمت وزارة التربية الروسية الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة النثر الروسي “جيفايا كلاسيكا”.

مديرة المركز الروسي بجامعة دمشق ومنسقة المسابقة في سورية “سفيتلانا روديغينا” بينت في تصريح لـ سانا أن 40 طالباً من عدة محافظات سورية شاركوا في المسابقة وسيرشح الفائزون الثلاثة للمسابقة الدولية التي يشارك فيها طلاب من 85 دولة وستنظم هذا العام عبر الإنترنت نظراً للظروف التي تفرضها جائحة كورونا.

الموجه الأول لمادة اللغة الروسية ومنسقها المهندس بسام طويل رأى في تصريح مماثل أن التكريم يعزز العلاقات الودية والروابط التعليمية بين سورية وروسيا ويشكل حافزاً ومشجعاً للطلاب لافتاً إلى أن الطلاب الثلاثة من مدارس اللاذقية وهم محار محمد سلمان من الصف الثاني الثانوي العلمي وعلي حازم الورعة من الصف الأول الثانوي العلمي وتاج رياض زهرة من الصف السادس الأساسي.

ومنح الطالبان الأول والثاني رحلة ترفيهية مجانية إلى روسيا كمكافأة لهما ضمن برنامج “سلامي إلى روسيا” أما الطالبة التي جاءت في المرتبة الثالثة فحصلت على فرصة المشاركة المجانية “أون لاين” بمدرسة الفن والتمثيل الروسية.

شارك في التكريم الملحق الثقافي في السفارة الروسية بدمشق وعضو لجنة تأليف المناهج والمنسقة بين وزارتي التربية السورية والروسية سفيتلانا روديغينا وممثل عن الكنيسة الأرثوذكسية بدمشق.

رحاب علي