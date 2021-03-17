القبض على شخصين ومصادرة 2 كغ من الحشيش المخدر بريف دمشق

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق القبض على شخصين وصادر 2 كغ من مادة الحشيش المخدر وقنابل يستخدمانها في ترويع الأهالي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بناء على معلومات وردت إلى فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق حول وجود شخصين في أحد أحياء جرمانا يقومان بترويع المواطنين وترويج المخدرات في الحي ومن خلال المتابعة والمراقبة المستمرة تمكن فرع مكافحة المخدرات من إلقاء القبض عليهما بكمين محكم.

وتبين وفق بيان الوزارة أنهما يدعيان خالد. ك ورامي. ل وتمت مصادرة كيس يحوي 10 كفوف من مادة الحشيش المخدر قدر وزنها بكمية 2 كيلوغرام بحوزتهما كما تمت مصادرة 380 حبة كبتاغون مخدرة وميزان الكتروني مشيرة إلى أنه أثناء إلقاء القبض عليهما حاولا ممانعة الدورية وقاما بإشهار قنبلة على الدورية فتمت السيطرة على الموقف وتخليصهما القنبلة قبل قيامهما بسحب مسمار الأمان وتفجيرها كما صودرت منهما قنبلتان وعثر معهما على مسدس خلبي.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحقيق معهما اعترفا بحيازتهما وترويجهما المواد المخدرة وان القنابل المصادرة منهما يستخدمانها في نشر حالة الذعر بين أهالي الحي مبينة أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.