رغم الحظر… زيادة في صادرات السلع الإيرانية

طهران-سانا

أعلن نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني حميد زادبوم أن السلع الإيرانية شهدت زيادة في صادراتها رغم الحظر المفروض على بلاده.

ونقلت وكالة إرنا عن زادبوم قوله في كلمة له.. إن “حجم التجارة الخارجية للبلاد في الـ 11 شهراً الأولى من العام الإيراني الجاري الذي ينتهي في الـ 20 من آذار بلغ أكثر من 65 مليار دولار رغم الحظر”.

وأضاف زادبوم.. أن “قيمة التجارة الخارجية للبلاد العام الماضي بلغت 41 ملياراً و300 مليون دولار.. ونأمل أن تصل إلى 70 مليار دولار بنهاية العام الجاري “مشيراً إلى أن “نمو صادرات إيران غير النفطية في هذه الظروف الصعبة يرجع إلى جهود القطاع الخاص وأصحاب الحرف والصناعات ورجال الأعمال”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في وقت سابق أن الحرب الاقتصادية التي شنها الغرب على إيران فشلت وهي الآن تطوي صفحاتها الأخيرة.