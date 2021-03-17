بمناسبة عيدهن.. تكريم عدد من الأمهات بالسويداء

السويداء-سانا

بمناسبة عيد الأم كرمت كنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية الوطنية “الراعي الصالح” في السويداء اليوم عددا من الأمهات تقديرا لجهودهن وعطائهن في تنشئة أبنائهن.

وأوضح راعي الكنيسة القس جبرائيل جاك بطة لمراسل سانا أن هدف التكريم رسم البسمة على شفاه الأم السورية التي عانت خلال سنوات الحرب على سورية وأن التكريم شمل نحو 100 سيدة وأم شهيد وهو تعبير عن المحبة والتقدير لعطائهن لأنهن يبنين مستقبل الأجيال القادمة وقال: “لكل أم شهيد نقول نحن جميعا أبناؤك ونقدر تضحياتك من أجل عزة الوطن”.

ولفت القسيس عبد الله حمصي راعي كنيسة الاتحاد الإنجيلية بحلب إلى أنه يزور محافظة السويداء للمشاركة في احتفال عيد الأم تكريما لها ولعطاءاتها مؤكدا على دور المرأة الفاعل في المجتمع ومسؤوليتها تجاه أسرتها وأبنائها.

وقالت فتاة الصدي مسؤولة بالكنيسة: “نترحم على الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن ونعايد الأمهات بعيد الأم مثمنين عطاءاتهن في تنشئة الأجيال”.

وعبرت كل من ليلى بطرس وسيفان بتنيان عن سعادتهما بالتكريم مؤكدتين دور الأم السورية التي تزرع القيم الوطنية والأخلاقية في نفوس أبنائها ومنوهتين بعطاءات أمهات الشهداء اللواتي قدمن فلذات أكبادهن دفاعا عن الوطن.