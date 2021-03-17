التربية تطلق خدمة إلكترونية للمعلمين والطلاب

دمشق-سانا

أطلقت وزارة التربية اليوم خدمة المواطن الإلكترونية وتستهدف المعلمين والطلاب وخريجي المدارس والمعاهد التابعة لها.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه أعلنت الوزارة إطلاق الخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة ومركز خدمة المواطن فيها ويقدم من خلالها المعلمون والطلاب طلبات إلكترونية للحصول على وثائق صادرة عن وزارة التربية عبر البوابة الإلكترونية لمراكز خدمة المواطن.

وتتضمن الخدمة الإلكترونية 12 خدمة للمعلمين والطلاب وخريجي المعاهد والمدارس التابعة للوزارة كمرحلة أولى بهدف تسهيل وصولهم للبيانات بتكاليف رمزية مقارنة مع رسوم إصدار الوثائق وأجور الشحن وتحسين جودة العمل الإداري وتوفير وقت وجهد المعلمين والإداريين الذين قد يضطرون إلى مغادرة مكان عملهم لمتابعة أوراقهم.

مدير المعلوماتية في الوزارة الدكتور ياسر نوح أوضح في تصريح لـ سانا أن معاملات المرحلة الأولى تشمل الحصول على نسخ مصدقة عن الوثائق والشهادات العامة وبيان وضع وظيفي.

رحاب علي