تداولات سوق دمشق للأوراق المالية نحو 316 مليون ليرة

دمشق-سانا

أغلقت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم على حجم تداول قدره 270306 أسهم موزعة على 179 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 933ر315 مليون ليرة ليغلق مؤشر السوق عند قيمة 33ر10172 نقطة منخفضا 24ر3 نقاط عن الجلسة الماضية وبنسبة تغير قدرها 03ر0 بالمئة.

وارتفعت أسهم خمس شركات هي بنك الشام بنسبة 11ر0 بالمئة وبنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 09ر0 بالمئة وبنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 69ر2 بالمئة وشركة اسمنت البادية بنسبة 3ر2 بالمئة والسورية الدولية للتأمين بنسبة 83ر4 بالمئة.

وانخفضت بنتيجة جلسة تداولات اليوم أسهم ست شركات هي بنك قطر بنسبة 6ر0 بالمئة وبنك البركة بنسبة 9ر1 بالمئة والشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بنسبة 99ر1 بالمئة وبنك سورية والمهجر بنسبة 31ر1 بالمئة وبنك عودة بنسبة 98ر1 بالمئة وفرنسبنك بنسبة 31ر1 بالمئة.

ولم تسجل أسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك سورية والخليج أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لأسعار إغلاق جلسة التداول السابقة فيما لم تشهد الشركات الـ 13 الأخرى المدرجة في السوق أي صفقة على أسهمها.

أحمد سليمان