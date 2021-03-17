تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير مناهج التدريب السياحي

دمشق-سانا

بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطت وزارة السياحة ممثلة بالهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي باتجاه تعزيز التعاون مع الجمعية السورية للسياحة المستدامة “الفينيق” من خلال توقيع مذكرة تفاهم بينهما مؤخراً لتطوير مناهج التدريب بما يلبي متطلبات سوق العمل.

مدير الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي المهندس مسلم الناعم أوضح في تصريح لمندوبة سانا أن الهدف من المذكرة المساهمة في تطوير مناهج التدريب في المراكز التدريبية السياحية والفندقية بما يلبي متطلبات سوق العمل والتوسع بمجال التعليم والتدريب الإلكتروني لرفع كفاءة قطاع التعليم والتدريب لافتاً إلى أنه يتم العمل على البرامج النوعية لدعم نشاط الهيئة وتلبية احتياجات القطاع السياحي بمرحلتي التعافي وإعادة الإعمار.

من جهتها مديرة الجمعية السورية للسياحة المستدامة “الفينيق” ديما عقاد بينت أن المذكرة تساهم في بناء قنوات للربط بين مخرجات التعليم والتدريب في قطاع السياحة ومتغيرات سوق العمل ومتطلباته عبر مشاريع متكاملة الأبعاد عن طريق إنشاء منصة تشغيل إلكترونية لافتة إلى أن الجمعية تسعى لتحقيق السياحة المستدامة وبناء قدرات المورد البشري اللازم للقطاع السياحي إضافة إلى توفير الدعم التقني والفني للرفع من مستوى الخدمات السياحية.

وتشمل مجالات التعاون بين الهيئة والجمعية برنامج تدريب وتشغيل نفذته الجمعية السورية للسياحة بعنوان “علمني الصيد” تم خلاله توفير التدريب وبناء القدرات لما يزيد على 950 مستفيداً وفق احتياجات سوق العمل بالقطاع السياحي وحصل ما يزيد على 70 بالمئة منهم على فرص عمل لائقة ضمن هذا القطاع.