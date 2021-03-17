النظام التركي يجرد نائباً من حزب الشعوب الديمقراطي من مقعده

أنقرة-سانا

جردت سلطات النظام التركي اليوم النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجلي أوغلو من مقعده في البرلمان في أحدث خطوة من سياسة القمع التي يتبعها هذا النظام ضد معارضي سياساته.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه تم الإعلان رسمياً في البرلمان التركي عن تقديم جرجلي أوغلو للمحاكمة قبل تجريده من مقعده في خطوة تمهد الطريق لسجنه.

من جهته وصف جرجلي أوغلو إجراء النظام التركي بأنه “انقلاب على البرلمان” فيما لاقى هذا الإجراء معارضة كبيرة من نواب حزبه الذين هتفوا في البرلمان: “لن نستسلم”.

وكانت محكمة تابعة للنظام التركي حكمت عام 2018 على جرجلي أوغلو بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة “الدعاية الإرهابية” لما أنه معروف بانتقاداته لسوء المعاملة والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون في سجون النظام التركي.

وكان النظام التركي زج عام 2016 زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المعارض صلاح الدين دميرطاش في السجن ومنذ ذلك الحين تم تجريد 14 نائباً عن الحزب من مقاعدهم.